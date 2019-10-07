Boşanma aşamasındaki eşinin evine giden şahıs reddedilince kendini camdan attı

Boşanma aşamasındaki eşinin evine giden şahıs reddedilince kendini camdan attı

Ankara'da boşanma aşamasındaki eşinin evine barışmak için giden bir kişi reddedilince kendini 3. kattan aşağıya attı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

07.10.2019 19:28
Boşanma aşamasındaki eşinin evine giden şahıs reddedilince kendini camdan attı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde hakkında "uzaklaştırma" kararı bulunan M.K. isimli bir kişi boşanma aşamasındaki eşiyle barışmak için eşinin kaldığı eve gitti.

APARTMANIN CAMINA ÇIKARAK KENDİNİ AŞAĞIYA BIRAKTI

Belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışan çift arasındaki tartışma büyüyüp M.K. reddedilince apartmanın camına çıkarak kendini üçüncü kattan aşağı bıraktı.

ADAM YERE ÇAKILDI

M.K. apartmanın balkonlarına çarparak yere çakıldı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan M.K.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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