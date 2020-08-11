Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
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Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi

Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşı Merve Çağıran ile aşk yaşadığını ilan eden İsmail Hacıoğlu, yapılan kötü yorumlara "Asla üçüncü bir kişiden ötürü değil, karşılıklı anlaşarak boşandık. Şimdi de benim paylaşımımdan sonra birbirine umutla bakan iki insanı linç etmeye kalkıyorsunuz" dedi.

11.08.2020 08:14 | Son Güncelleme: 11.08.2020 08:35

Oyuncu İsmail Hacıoğlu, yaklaşık 20 gün önce 4 yıllık eşi Duygu Kumarki ile anlaşmalı olarak boşandı. Ünlü oyuncunun evliliğini Çocuk dizisinde partner olduğu Merve Çağıran için bitirdiği ileri sürülmüştü. Hacıoğlu, önceki gün sosyal medya hesabından paylaşım yaparak oyuncuyla aşkını ilan etti.

"EVLİLİĞİMİZ ÜÇÜNCÜ BİR KİŞİDEN DOLAYI BİTMEDİ"

Aşkını ilan ettikten sonra tepki çeken İsmail Hacıoğlu, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaparak eleştirilere cevap verdi. Oyuncu Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı "Boşanıyoruz dedik evde kırılmadık eşya bırakmadınız... Elinizde delil yokken dava dosyaları olan insanların haberlerinin altına adımı yazmaya kalktınız. Olmadı şimdi de benim paylaşımımdan sonra birbirine umutla bakan iki insanı linç etmeye kalkıyorsunuz. Sebebi buymuş bakın diyorsunuz, 'kesin bu yüzden boşandılar'. İlişki dediğiniz, bir günde biten bir şey değil. Pandemiden dolayı geciktiğimiz boşanma sürecinde, yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir. Maalesef ne bir eşyamız kırıldı ne de sesimiz yükseldi birbirimize. Asla üçüncü bir kişiden ötürü değil, karşılıklı anlaşarak boşandığımız bu süreçten sonra umutla yaşadıklarım. Mutluluğum da, mutsuzluğum da beni ilgilendirir. Saygılarımla."

Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi

BOŞANDIĞI EŞİNDEN MANİDAR PAYLAŞIM

Boşanma davası görüldükten 20 gün sonra yeni bir ilişkiye başlayan İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi Duygu Kumarki'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Eski eşinin yeni sevgilisiyle aşkını haykırdığını gören Kumarki, "Allah benim yanımda ilahi adaletini sevdiğim. Arsız güçlü olunca haklı suçlu olurmuş" dedi.

Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
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