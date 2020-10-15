Boşandığı eşinin geri dönmesini isteyen eski koca, klima borusuyla intihara kalkıştı
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Boşandığı eşinin geri dönmesini isteyen eski koca, klima borusuyla intihara kalkıştı

15.10.2020 18:27 | Son Güncelleme: 15.10.2020 19:39

Antalya'da eşinin kendisinden boşanması nedeniyle bunalıma giren şahıs, 4 katlı sitenin teras katında boynuna bağladığı klima borusuyla intihara kalkıştı. Eşini sevdiğini belirten şahıs, mahkeme kararı kesinleşmeden eşinin davadan vazgeçmesini istedi. Şahıs, polis tarafından 1 saatte ikna edilerek intihardan vazgeçirildi.

Antalya'da, saat 15.00 sularında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 252 Sokak'ta bulunan bir sitede meydana gelen olayda, sitede kapıcı olarak çalışan A.K. ile eşi S.K, bir süre önce boşandı. A.K, eşine birkaç kez yeniden birlikte yaşamayı teklif etti. Olumsuz yanıt alan A.K, bunalıma girdi.

Bugün yakın arkadaşlarını aradıktan sonra 4 katlı binanın terasına çıkan A.K, klima borusunu boynuna bağlayıp intihar girişiminde bulundu. Durumu öğrenen arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, A.K'yi ikna etmek için S.K'yı da olay yerine çağırdı.

1 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU İKNA EDİLDİ

Eşini sevdiğini belirten A.K, mahkeme kararı Yargıtay'da kesinleşmeden eşinin davadan vazgeçmesini istedi. Yaklaşık 1 saat sonra ikna edilen A.K, çatıdan indirilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Boşandığı eşinin geri dönmesini isteyen eski koca, klima borusuyla intihara kalkıştı
Boşandığı eşinin geri dönmesini isteyen eski koca, klima borusuyla intihara kalkıştı
Boşandığı eşinin geri dönmesini isteyen eski koca, klima borusuyla intihara kalkıştı
Boşandığı eşinin geri dönmesini isteyen eski koca, klima borusuyla intihara kalkıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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Haber Yorumları (1)
VATANSEVER....: Ulkede sahtekarlik cinayet intihar hsberleri baska birsey yok...olsun lambacilar ve esrafi mutlu mesut yasasinlarda gerisi bos
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