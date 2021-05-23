Boş mazot tankında mahsur kalan kediyi kurtardı
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Boş mazot tankında mahsur kalan kediyi kurtardı

Boş mazot tankında mahsur kalan kediyi kurtardı
Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Haberler | Güncel

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde demir ustası Tayfun İnce, boş mazot tankına girerek mahsur kalan kediyi kurtardı.

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde demir ustası Tayfun İnce, boş mazot tankına girerek mahsur kalan kediyi kurtardı.

Kurucaşile'ye bağlı Tekkeönü köyünde oturan demir ustası Tayfun İnce, çalıştığı işyerindeki boş mazot tankından kedi sesi geldiğini duydu. Tankın kapağından içeri bakan İnce, yavru kedinin mahsur kaldığını gördü. Arkadaşlarından yardım isteyen İnce, çekiç ile mazot tankını keserek, yavru kediyi kurtardı. Yavru kediye süt veren İnce, daha sonra işyerinin dışında bekleyen annesinin yanına bıraktı. Yavru kedinin kurtarılma anı ise İnce'nin arkadaşları tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde Tayfun İnce'nin mazot tankını keserek yavru kediyi dışarı çıkardığı anlar yer alıyor.


Boş mazot tankında mahsur kalan kediyi kurtardı
Boş mazot tankında mahsur kalan kediyi kurtardı
Boş mazot tankında mahsur kalan kediyi kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar

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