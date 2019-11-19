Bornozla poz veren Seda Sayan, düzgün fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti

19.11.2019 11:41 | Son Güncelleme: 19.11.2019 11:45

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan ve bunun yanı sıra Yemekteyiz'in sunuculuğunu üstelenen ünlü şarkıcı Seda Sayan, sosyal medya hesabından yayınladığı cesur pozuyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

BORNOZLA POZ VERDİ

Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerin başında yer alan ve Yemekteyiz'in çekimlerinden sık sık fotoğraf paylaşan 56 yaşındaki Seda Sayan, son pozuyla genç kızlara taş çıkarttı. Makyaj yapılırken üzerindeki bornoza aldırış etmeden bacaklarını masanın üzerine uzatan Sayan, bu anları Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşmayı ihmal etmedi.

"VALLAHİ POPOMDA HİÇBİR ŞEY YOK"

10 gün önce Demet Akalın ve Okan Kurt'un düzenlediği partiye katılan Seda Sayan, şarkıcı Aleyna Tilki ile karşılıklı göbek atmıştı. Bu anları Instagram hesabından yayınlayan Sayan'a bir takipçisi "Aman Seda poposunu ne doldurmuş" yorumunu yapmıştı. Takipçisine cevap veren Seda Sayan ise "Vallahi popomda hiçbir şey yok! Ama yine de hoşuma gitti demek ki güzel görünüyor" demişti.