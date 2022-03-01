Bornova Belediyesi ve Türk Kızılay el ele

BORNOVA, İZMİR (Bültenler) - Başkan İduğ, Türk Kızılay İzmir Şubesi Başkanı Kerem Fahri Baykalmış ve önümüzdeki üç yıl için güven tazeleyen Bornova Şubesi Başkanı Cemil Kurkut, ihtiyaç sahiplerine destek olma yolunda kurumlar arası işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Türk Kızılay Bornova Şubesi'nin Olağan Genel Kurulu Bornova Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapıldı. Genel Kurul, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, siyasi partilerin Bornova'daki temsilcileri, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Oğuz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Akarca, İlçe Sağlık Müdürü Vahap Tevfik Oğuz, Bornova Belediyesi meclis üyeleri ve muhtarların katılımıyla yapıldı.

Her kurumla işbirliği içindeyiz

Mevcut Başkan Cemil Kurkut'un üç yıllığına daha güven tazelediği genel kurulda dayanışma mesajları verildi. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Türk Kızılay Bornova Şubesi'nin üç yıllık çalışmalarını anlatan filmin pek çok bölümünde kendisine yer verilmesinin mutluluk kaynağı olduğunu ifade ederek kurumlar arası işbirliğinin önemine dikkat çekti. Vatandaşa hizmet yolunda her zaman siyaset üstü bir duruş ortaya koyduğunu ifade eden İduğ, "Çünkü biz insan odaklı çalışıyoruz.Depremi, pandemiyi, yangınları yaşadık ama hep bir olduk. Önemli olanda bu yoksulluk artık daha da derin ve insanları kucaklamamız gerekiyor. Biz bugüne kadar hiç bir kişiyi ve kurumu ayırmadan birlikte hareket ettik, bundan sonra etmeye de devam edeceğiz. Bu vesileyle ihtiyaç sahiplerine destek olma adına bizimle işbirliği yapan Türk Kızılay Bornova Şubesi'ne ve Sayın Cemil Kurkut'a teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan İduğ'a teşekkür

Türk Kızılay Bornova Şubesi Başkanı Cemil Kurkut, kutsal bir görevini yerine getirdiklerini belirterek, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'a birlikte yürüttükleri çalışmalar için teşekkür etti. Pandemiden depreme, yangından sele Bornova Belediyesi ile dayanışma içinde ihtiyaç sahiplerini ulaştıklarını ifade eden Kurkut, "Kendisi maske üretim atölyesi kurdu. Pandemin en zor günlerinde binlerce vatandaşımıza dağıttık. Depremde iki aracımız yoktu, Belediyeye ait iki ikram aracını hemen şubemize tahsil etti. Ramazan boyunca binlerce eve birlikte yemek ve ekmek dağıttık. Bunlar sadece ilk aklıma gelenler. Darda ve zorda olanların yanında yer aldığı için kendisine minnettarız" dedi.

Ukrayna'ya 5 tır yardım gönderdik

Türk Kızılay'ın ihtiyaç sahiplerine destek olma adına her geçen gün daha da büyüdüğünü ifade eden Türk Kızılay İzmir Şubesi Başkanı Kerem Fahri Baykalmış, "Ukrayna Rusya arasında bir savaş çıktı. Kızıl Haç dahil tüm dünya seyrederken biz Türk Kızılay'a olarak 5 yardım tırını bölgeye gönderdik bile. Bunu sizlerin sayesinde yapıyoruz. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'a da her zaman bizimle olduğu ve genele kurulumuza ev sahipliği yaptığı teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

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