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Borderlands Evreninde Geçen Tiny Tina's Wonderlands'in Çıkış Tarihi Belli Oldu

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Borderlands Evreninde Geçen Tiny Tina's Wonderlands'in Çıkış Tarihi Belli Oldu

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Tiny Tina'yı merkezine alan ve Borderlands evreninde geçen Tiny Tina's Wonderlands'in çıkış tarihi açıklandı. Ayrıca ilk oynanış fragmanı paylaşıldı.

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Tiny Tina'yı merkezine alan ve Borderlands evreninde geçen Tiny Tina's Wonderlands'in çıkış tarihi açıklandı. Ayrıca ilk oynanış fragmanı da paylaşıldı.

Fantezi temalı Borderlands spin-off'u Tiny Tina's Wonderlands'in çıkış tarihi netleşti. PlayStation Showcase'de gösterilen oynanış fragmanıyla birlikte oyunun 25 Mart 2022'de piyasaya sürüleceği belirtildi. Çıkış yapacağı platformlar Playstation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S ve PC. Oyunun PC versiyonu Borderlands 3 gibi Epic Games Store'a zaman sınırlı özel olacak, daha sonra Steam'e de gelecek.

Borderlands evrenine tazelik getirecek olan Tiny Tina's Wonderlands, ilk kez Borderlands 2'de gözüken 13 yaşındaki yıkım uzmanı Tiny Tina'nın ailesinin ölümümden sonra akıl sağlığını kaybetmesini konu ediniyor. Oyunun dünyasında şehirler, kaleler, ormanlar ve daha birçok farklı mekan bulunacak.

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Borderlands serisinden aşina olunduğu üzere Tiny Tina's Wonderlands çoklu sınıf sistemi, birbiriyle karıştırılabilen altı farklı yetenek ağacı, seviye sistemi, birbirinden çeşitli tonla silah ve ekipman vaat ediyor. Serinin önceki oyunlarından farklı olarak düşmanlara karşı büyü yetenekleri de kullanılabilecek. Bu sayede klasik Borderlands oynanış dinamiğine ek olarak oyunda yeni mekanikler yer alacak. Tiny Tina's Wonderlands hem tek kişi oynanabilecek hem de üç kişiye kadar online ve yerel co-op desteği sunacak.

Çıkış tarihinin açıklanmasıyla beraber oyun ön siparişe de açıldı. Standart sürümü Epic Games Store'da 429 TL. Oyunun herhangi bir sürümünü ön sipariş veren herkes "Golden Hero Armor Pack" kazanacak.

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