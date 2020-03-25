Borç, kredi, iflas, vergi ve daha pek çok alanda ekonomik düzenleme içeren torba yasa kabul edildi Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Koronavirüsle mücadele kapsamında tedbirlerin de yer aldığı kanun, başlıca şu düzenlemeleri içeriyor Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com