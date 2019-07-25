- Bombaylı genç, elektrikli bisikletini kendi yaptı

MUMBAİ - Hindistan'ın Bombay kentinde bir genç, tasarladığı elektrikli bisikletin kaportasını küçük atölyesinde elektrikli demir kesme ve kaynak makinesini kullanarak kendisi yaptı.

Hindistanlı genç satın aldığı demir profilleri daha önce planladığı şekilde ölçerek kesti, parçaları birbirine kaynattı ve boyadı. Yaptığı motorlu bisiklet kasasına hazır aldığı ön ve arka tekerleri monte etti. Genç daha sonra şehir turuna çıkarak bisikletinin görüntülerini kaydetti. Gencin Youtube'da yayınladığı görüntüler binlerce kişi tarafından izlendi ve büyük beğeni kazandı.

Kaynak: İHA