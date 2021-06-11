Bomba iddia: Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer hamile
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Bomba iddia: Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer hamile

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

2016 yılında evlenen Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinden beklenen bebek müjdesi geldi. 44 yaşındaki Başak Dizer'in hamile olduğu ancak müjdeli haberi şimdilik gizli tutmaya çalıştıkları ileri sürüldü.

İş ortamında tanışan 44 yaşındaki Başak Dizer ile 37 yaşındaki Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında nikah masasına oturdu. Evliliklerini basından uzak yaşayan çiftin bebek beklediği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

BAŞAK DİZER HAMİLE

Sabah'ta yer alan habere göre, birkaç yıldır bebek bekleyen Dizer'in hamile olduğu ortaya çıktı. Uzun yıllardır baba olmayı hayal eden Tatlıtuğ'un haberi alır almaz havalara uçtuğu konuşuluyor.

Kısa sürede gündem olan iddiayla ilgili çiftten henüz bir açıklama gelmedi.

Bomba iddia: Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer hemile
Bomba iddia: Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer hamile
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Bomba iddia: Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer hamile - Haberler Magazin
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