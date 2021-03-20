Bolvadin OSB'de 100'e yakın rögar kapağı mazgal çalındı
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Bolvadin OSB'de 100'e yakın rögar kapağı mazgal çalındı

20.03.2021 12:18 | Son Güncelleme: 20.03.2021 12:38
Bolvadin OSB'de 100'e yakın rögar kapağı mazgal çalındı

Afyonkarahisar Bolvadin ilçesinde kurulu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) 100'e yakın rögar ve yağmur suyu dranej kapaklarının (mazgallarının) çalınması sonrası ortaya ilginç görüntüler çıkarken, kapakların altındaki kuyular ise adeta tehlike saçıyor.

Afyonkarahisar Bolvadin ilçesinde kurulu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) 100'e yakın rögar ve yağmur suyu dranej kapaklarının (mazgallarının) çalınması sonrası ortaya ilginç görüntüler çıkarken, kapakların altındaki kuyular ise adeta tehlike saçıyor.

Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya köyünde bulunan OSB içerisindeki yollarda bulunan rögar kapakları ve yağmur suyu mazgalları hırsızlar tarafından çalındı. Kapakların çalınmasıyla birlikte yolun 60 farklı noktasında çukurlar oluştu. Yolda oluşan çukurları son anda fark eden yaya ve sürücüler ise büyük tehlike atlatıyor. Çukurların olduğunu fark eden bazı vatandaşları herhangi bir kaza yaşanmaması içinse çukurların çevresine taş koyarak önlem almaya çalışıyor. OSB'deki 60 rögar kapağı ve 30 mazgalın çalındığı öne sürülürken, çukurların bilhassa Kemerkaya köyü Avdan mahallesinde yaşayanlar için özellikle geceleri daha büyük tehlike arz ediyor.

Çalınan kapaklarının ne zaman yerine konulacağı konusunda ise mahalle sakinlerine bir açıklama yapılmadığı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Bolvadin OSB'de 100'e yakın rögar kapağı mazgal çalındı
Bolvadin OSB'de 100'e yakın rögar kapağı mazgal çalındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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