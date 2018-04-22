Bölüklü Yaylası'na Off-Road'cılar Sokulmayacak

Gümeli Belde Belediye Başkanı Ahmet Saydam, 4 bin 113 yaşındaki Anıt ağacının bulunduğu Bölüklü Yaylası'na Off-Road'cıları sokmama kararı alacaklarını bildirdi.

Saydam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gümeli Beldesindeki Bölüklü Yaylası'ndaki çimlere Off-Road'cılar tarafından zarar verildiğini öne sürdü.

Yaylanın tüm doğa güzelliklerini başta yaylacılar olmak üzere belediye olarak korumaya çalıştıklarını ifade eden Saydam, şöyle konuştu:

"Gümelide doğal güzellikleriyle ünlenmiş Bölüklü ve Bacaklı yaylası bulunmaktadır. Bu iki yaylanın ortasında ise 4 bin 113 yaşındaki dünyanın en yaşlı 5 ağacından biri bulunmaktadır. Anıt ağaç olarak tescillenen porsuk ağacı baharın gelişi ile ziyaret edilmektedir. Ancak bazı Off-Road'cıların Bölüklü Yaylası'nda çimlere zarar verdiğini görmekteyiz. Yaylaya gelen vatandaşlar bu çimlerin üzerinde piknik yapıyorlar. Biz bu çimleri bu halde görünce çok üzüldük. Yaylaya bundan sonra Off-Road'cıları sokmama kararı alacağız. Doğal güzelliklerimizi kimsenin yok etmesine izin vermeyeceğiz."