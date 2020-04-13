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BOLU Yalnız yaşayan adam, evinde ölü bulundu

Yalnız yaşayan adam, evinde ölü bulunduBOLU'da Mehmet Karakaya (84), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

13.04.2020 20:00 | Son Güncelleme: 13.04.2020 20:01
BOLU Yalnız yaşayan adam, evinde ölü bulundu

Yalnız yaşayan adam, evinde ölü bulundu

BOLU'da Mehmet Karakaya (84), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Karakaya'nın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Sümer Mahallesi Şehit Hüseyin Karakaya Sokak'ta meydana geldi. Evinde yalnız yaşayan Mehmet Karakaya'dan haber alamayan yakınları, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine eve 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Kapıyı açan polis ekipleri, Mehmet Karakaya'nın salonda cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan ilk incelemede Karakaya'nın kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi. Karakaya'nın cansız bedeni hastanenin morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

BOLU Yalnız yaşayan adam, evinde ölü bulundu

Kaynak: DHA

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