Bolu ve Sakarya'dan destek geldi! Düzce'de otomotiv ürünleri fabrikasında yangın çıktı

01.12.2019 21:28 | Son Güncelleme: 01.12.2019 21:31

Düzce'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren otomotiv ürünleri fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

BOLU VE SAKARYA'DAN DESTEK GELDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Söndürme çalışmalarına Bolu ve Sakarya'dan gelen itfaiye ekipleri de destek veriyor.

Yangın söndürme çalışmalarında iş makineleri de kullanılıyor. Jandarma ekipleri de güvenlik amacıyla çevredeki araçları ve vatandaşları uzaklaştırıyor.

"SÖNDÜRME ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Düzce Valisi Zülkif Dağlı da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Vali Dağlı, yaptığı açıklamada, fabrikanın önemli bir tesis olduğunu ve pazar günü olması dolayısıyla içeride çalışan bulunmadığını belirterek, "Çevre il ve ilçelerin tamamından itfaiye istedik. En son Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız ile konuştuk. AFAD Başkanımız ve İçişleri Bakan Yardımcımız İsmail beyden helikopter talebimizi yaptık. Şu anda söndürme çalışmalarımız devam ediyor."dedi.

Kaynak: AA