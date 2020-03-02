: Bolu otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

02.03.2020 17:27 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:28

Otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

BOLU'da, otomobilin çarptığı İsmail İlhan (42), ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gece Aşağısoku Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail İlhan, plakası öğrenilemeyen bir otomobilin çarpması sonucu havaya savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ekipleri sevk edildi. İlhan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan İsmail İlhan'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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