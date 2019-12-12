Bolu Dağı Tüneli çalışmaların ardından trafiğe açıldı
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Bolu Dağı Tüneli çalışmaların ardından trafiğe açıldı

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli, yangın hidratlarında yapılan teknik çalışmaların ardından tekrar trafiğe açıldı.

12.12.2019 16:25 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:35
Bolu Dağı Tüneli çalışmaların ardından trafiğe açıldı

'da, 2 saat boyunca çift yönlü olarak trafiğe kapatılan Bolu Dağı Tüneli, yangın hidratlarında yapılan teknik kontrollerin ardından tekrar trafiğe açıldı.

BUGÜN 14.00'TE ÇİFT YÖNLÜ OLARAK KAPATILMIŞTI

'nin en önemli karayolu geçiş güzergahlarından olan TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli, yangın hidratlarındaki teknik kontrollerin yapılması nedeniyle saat 14.00'de çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

TRAFİĞE AÇILDI

Ulaşım Ankara istikametine Kaynaşlı gişelerden, İstanbul istikametine ise Abant gişelerden D-100'e verilerek sağlandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından, Bolu Dağı Tüneli saat 16.00'da çift yönlü olarak yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Bolu Dağı Tüneli çalışmaların ardından trafiğe açıldı
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