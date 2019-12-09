Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor (2)
Haberler » Güncel » Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor (2) - Haber

Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor (2)

100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis ulaşımda aksamalara yol açıyor.

09.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:28

D-100 kara yolunun Dağı kesiminde etkili olan sis ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Bölgede sis, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, ve Seymenler mevkisinde etkili oluyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 35 metreye kadar düştüğü bölgede, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan, Bolu kent merkezinde de aralıklarla sis etkili oluyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor (2)
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler