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Bolu'da uluslararası film platosu yapılacak

AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Bolu'da uluslararası film platosu yapılacak

Bolu'da uluslararası film platosu yapılması için çalışma başlatıldı.

BOLU (AA) - Bolu'da uluslararası Film Platosu yapılması için çalışma başlatıldı.

Kurulması planlanan platonun ulusal ve uluslararası sinema sektörüne hizmet ederek Bolu'nun zengin doğal güzelliklerinin dünya çapında tanınmasına olanak sağlaması hedefleniyor.

Bolu'da sinema sektörünün gelişmesi için belirlenecek alanlar üzerine kurulacak platoyla kentin, Türk sinema ve dizi sektörünün yeni merkezlerinden olması da amaçlanıyor.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) öncülüğündeki projenin Türkiye'ye ve Bolu'ya prestij katması hedefleniyor.

Projeye ilişkin Bolu TSO Başkanı Türker Ateş başkanlığında yapılan toplantıya İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, AK Parti İl Başkanı Suat Güner ve Bolu Bağışçılar Vakfı Başkanı Nahit Abak katıldı.

Bolu'da film sektörünün gelişmesi için hazırlanan ön fizibilite raporunun incelendiği toplantıda, projenin, şehrin tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında önemli rol üstlenmesi hedefleniyor.

Toplantıda konuşan Ateş, Bolu'da sinema sektörünün gelişmesi için her türlü imkan olduğuna işaret ederek, "Biz de el birliğiyle sektörün ihtiyaç duyduğu alanları oluşturabilirsek Bolu'yu bambaşka bir yere taşıyabiliriz." dedi.

Güner de Bolu'da kurulacak film platosunun, kentin turizmine, tanıtımına ve ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını vurgulayarak, "Özellikle turizm ve tanıtım konusunda şehrimiz için yeni bir başlangıç olacak. AK Parti olarak Bolu'nun doğasına ve çevresine zarar vermeden hem Bolu'yu tanıtacak hem de ekonomik anlamda önemli girdiler sağlayacak bu projeyi hayata geçirmek için çalışmalara başladık." ifadesini kullandı.

Çalışmalarından bahseden Abak ise geçen aylarda İstanbul'da sektör temsilcileriyle görüşmeler yaptıklarını, mevcut platoları ziyaret ettiklerini söyledi.

Bolu'da uluslararası film platosu yapılacak

Bolu'da uluslararası film platosu yapılacak

AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri
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