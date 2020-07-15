Bolu'da şehitler için dua okundu
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Bolu'da şehitler için dua okundu

Bolu'da şehitler için dua okundu -15 Temmuz şehidi Ozan Özen'in babası Metin Özen: -"Her zaman aklımızda" Bolu'da, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında görev yaptığı İstanbul'da öldürülen polis memuru Ozan Özen'in babası Metin Özen, "Bizim için her gün aynı, yeni gibi" dedi.

15.07.2020 17:33 | Son Güncelleme: 15.07.2020 17:38

Bolu'da şehitler için dua okundu

-15 Temmuz şehidi Ozan Özen'in babası Metin Özen:

-"Her zaman aklımızda"

BOLU - Bolu'da, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında görev yaptığı İstanbul'da öldürülen polis memuru Ozan Özen'in babası Metin Özen, "Bizim için her gün aynı, yeni gibi" dedi.

Bolu'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla Şehitler Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Bolu Valisi Ahmet Ümit, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ömer Ersever, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldığı törende şehitler için yapılan saygı duruşunun ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Duaların edilmesinin ardından törene katılanlar şehitlerin mezarlarına karanfiller koyarak ailelerine bir kez daha başsağlığı diledi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Orhanlı'daki gişelerde polis aracında şehit ettiği polis memuru Ozan Özen'in babası Metin Özen, törenin ardından oğlunun mezarını ziyaret etti. Mezara karanfil bırakan Metin Özen, "Bizim için hergün aynı. Yeni gibi. Her zaman aklımızda. Herzaman bizim için taze. Her yıl, her an aklımızda. Unutmadık, unutamayız da" dedi.

"Unutmadık, unutturmayacağız"

Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Biz hiçbir şekilde 15 Temmuz'u ve 15 Temmuz'ları unutmadık ve unutmayacağız, unutturmayacağız. Çünkü tarihinizi bilmezseniz, geçmişinizi bilmezsek, yapılanları bilmezsek geleceğimize umutla bakamayız. Bize bu insanların nasıl muamele ettiğini, ne yapmak istediklerini bilmezsek, hatırlamazsak, unutursak yarın aynı şeylerle karşılaşmamamız için hiçbir sebep yok" ifadelerini kullandı.

Bolu'da şehitler için dua okundu

Kaynak: İHA

Manşet

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