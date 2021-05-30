Bolu'da sağlık ekipleri engellilerin aşılanması için seferber oluyor
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Bolu'da sağlık ekipleri engellilerin aşılanması için seferber oluyor

Bolu'da sağlık ekipleri engellilerin aşılanması için seferber oluyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede en ön safta yer alan sağlık ekipleri, tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli kişileri aşılamaya başladı.

Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede en ön safta yer alan sağlık ekipleri, tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli kişileri aşılamaya başladı.

Son haftalarda Kovid-19 vaka sayısında düşüş yaşanan iller arasında bulunan Bolu'da, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan aşı ekibi, sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Filyasyon çalışmasıyla hastalığın izini sürerek teması azaltmaya çalışan sağlık ekipleri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasıyla Bolu'da tam bağımlı, orta düzey ve ağır engellilerin aşılanması için de seferber oldu.

Dr. Burcu Özdemir gözetiminde, Beşkavaklar Mahallesi'ndeki bir siteye giden evde sağlık hizmetleri ekibi, serebral palsi (beyin felci) hastası Ali Hüseyin Kurubaş'a (19) Kovid-19 aşısını yaptı.

Sağlık ekiplerine teşekkür eden baba Vacit Kurubaş, AA muhabirine, "Ellerine ve ayaklarına sağlık. Yaşlı ve engellilere verilen önem buradan belli oluyor. Önce güçsüzlere aşı yapıyorlar. Bundan memnunuz." şeklinde konuştu.

Dr. Özdemir ise dün itibarıyla bütün engelli hastaların arandığını belirterek, "Hepsinin evlerine giderek ulaşmaya çalışıyoruz. Hızlı şekilde aşılarını bitirmeye çalışıyoruz." dedi.

Gittikleri yerlerde kendilerine güzel ilgi gösterildiğini aktaran Özdemir, "Aşıdan sonra bir sıkıntıları olursa müdahale etmek için evde 15 dakika bekliyoruz. Günlük aşılama sayısı talebe göre değişiyor, yatalak hastalara gitmeye çalışıyoruz, yürüyebilen hastaları hastaneye yönlendiriyoruz, bugünlerde aşı sayısı arttı. Günlük ortalama 20 ile 40 aşı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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