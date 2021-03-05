Bolu'da hayırsever işadamı merhum İzzet Baysal anıldı

Bolu'da hayırsever işadamı merhum İzzet Baysal anıldı

TBMM Üstün Hizmet Ödüllü hayırsever işadamı ölümünün 21'inci yılında unutulmadı

BOLU - Bolu'ya eğitim ve sağlık alanında 144 tesis kazandıran hayırsever iş insanı TBMM Üstün Hizmet Ödüllü İzzet Baysal, vefatının 21'inci yılında anıt mezarında törenle anıldı.

Bolu'da sağlığında kurduğu vakıfla kente eğitim ve sağlık alanında tesisler kazandıran hayırsever iş adamı İzzet Baysal, Devlet Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirildi. Hayattayken kentin en işlek caddesine heykeli dikilen ve 'Bolu'nun babası' olarak tanınan Baysal, 5 Mart 2000 tarihinde 93 yaşında yaşamını yitirdi. Baysal'ın adıyla kurulan İzzet Baysal Vakfı, 2006 yılında 'TBMM Üstün Hizmet Ödülü' ile ödüllendirilen ilk vakıf unvanını aldı. Türkiye'nin vakıf destekli ilk devlet üniversitesini de kuran İzzet Baysal Vakfı tarafından Bolu'ya eğitim ve sağlık alanında 2019 yılı rayiç değeri 655 milyon 861 bin TL'yi bulan 144 tesis kazandırıldı. Hayırsever iş insanı merhum İzzet Baysal, ölümünün 21'inci yıl dönümünde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy yerleşkesinde bulunan anıt mezarında düzenlenen törenle anıldı.

Korona virüs salgını nedeniyle az sayıda katılımcının yer aldığı anma töreninde konuşan Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Her aklı selim insanın bu dünyada arzu ettiği en önemli şey hepimizin bildiği gibi bu kubbede hoş bir seda bırakmaktır. Bunu ilimizde en güzel yapan çok değerli hayırsever merhum İzzet Baysal'dır. Yapmış olduğu okullar, hastaneler ve birçok sağlık kuruluşu olmak üzere hayatın her tarafına dokunan çok değerli hizmetler bırakmış" dedi.

Konuşmaların ardından anıt mezara çiçek ve karanfillerin bırakılmasıyla tören sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FARUK ÇİDEM