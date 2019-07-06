Bolu'da 72 milyon dolar değerinde kaliforniyum maddesi ele geçirildi

BOLU'da, dünyanın en pahalı maddelerinden biri olan ve altın aramada da kullanılan, piyasa değeri yaklaşık 72 milyon dolar olan 18,01 gram ağırlığında kaliforniyum maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Haziran'da gece saatlerinde Atatürk Orman Parkı yanında park halindeki araçta arama yaptı. İçerideki 5 kişinin gözaltına alındığı araçta yapılan aramada vites kutusu altında özel bölmede gizlenmiş, piyasada değeri yaklaşık 72 milyon dolar olan 18,01 gram ağırlığında kaliforniyum maddesi ele İthali, sevki ve bulundurulması izne tabi olan kaliforniyum maddesi, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nca incelemeye alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KALİFORNİYUM NEDİR?

Kaliforniyum maddesi, 98 atom numarasına ve Cf sembolüne sahip radyoaktif metalik bir kimyasal elementtir. 1950 yılının Şubat ayında ilk kez Kaliforniya Üniversitesi'ndeki laboratuvarda küriyumun alfa parçacıkları (helyum iyonları) ile bombardıman edilmesiyle üretilmiştir. Normal basınç altında biri 900 santigrat derecenin üstünde ve diğeri 900 santigrat derecenin altında olmak üzere iki farklı kristal yapıda bulunan kaliforniyum maddesi, oda sıcaklığında hava ile temas ettiğinde yavaşça matlaşmaktadır. Periyodik tabloda aktinitler serisinde bulunan kaliforniyum, yeryüzünde bilindiği kadarıyla doğal bir şekilde elde edilememektedir. Fakat çeşitli nükleosentezlerin meydana gelmesi nedeniyle uranyum cevherlerinde birkaç dakikalığına da varlığını sürdürmektedir.Kaliforniyum, nükleer araştırmalarda fisyon parçacıkları kaynağı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca nötron kaynağı olarak, petrol kuyularında nem ölçüm aygıtlarında ve altın ya da gümüş araştırma çalışmalarında da kullanılan bir elementtir.



Kaynak: DHA

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