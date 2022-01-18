Bolu'da kar kazası: 24 araç birbirine girdi - Haberler
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Bolu'da kar kazası: 24 araç birbirine girdi

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU'da TEM Otoyolu'nda, 20 otomobil ve 4 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

BOLU'da TEM Otoyolu'nda, 20 otomobil ve 4 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu'nun Dörtdivan ilçesi mevkisinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda, saat 16.30 sıralarında 20 otomobil ve 4 TIR birbirine girdi.

ANKARA İSTİKAMETİ ULAŞIMA KAPATILDI

Yolun Ankara istikameti, kaza nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve Karayolları ekibi sevk edildi. Ekipler ve kazada yara almayan vatandaşlar, yaralılara ilk müdahalede bulundu.

Yaralanan 5 kişinin hastaneye sevki ve yolun yeniden trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.

Bolu'da kar kazası: 24 araç birbirine girdi

Bolu'da kar kazası: 24 araç birbirine girdi

Bolu'da kar kazası: 24 araç birbirine girdi

Bolu'da kar kazası: 24 araç birbirine girdi

Bolu'da kar kazası: 24 araç birbirine girdi

Bolu'da kar kazası: 24 araç birbirine girdi

Bolu'da kar kazası: 24 araç birbirine girdi

Bolu'da kar kazası: 24 araç birbirine girdi

Bolu'da kar kazası: 24 araç birbirine girdi

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Son Dakika Haberleri

TEM Otoyolu, Dörtdivan, Otomobil, Kaza, Güncel, Haber

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