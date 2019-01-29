Bolu'da 2 Gündür Aranan Gencin Cesedi Bulundu

Bolu'da 2 gündür haber alınamayan 16 yaşındaki Oğuzhan Özdoğan'ın cesedi bulundu.

Önceki gün merkeze bağlı Bahçeköy'deki akrabalarını ziyaret ettikten sonra buradan ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Oğuzhan Özdoğan'ın ailesi, AFAD ve jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler, Özdoğan'ın yakınları ve köylülerin de katılımıyla drone destekli arama çalışması yaptı.

Ekiplerin çalışması sonucu, Özdoğan, köyün yakınlarındaki dere yatağında ölü olarak bulundu.

Gencin olay yerine gelen yakınları, sinir krizi geçirdi.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Özdoğan'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığına gönderildi.

Kaynak: AA