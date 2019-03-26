Bolu Bolu'da Kaza 4 Yaralı

Bolu'da kaza 4 yaralı

BOLU'da, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Bolu-Mudurnu yolu Doğancı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bolu yönüne giden Emrah Karaağaç idaresindeki 81 AJ 680 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Recai Alemdar idaresindeki 14 BM 133 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüleri ile birlikte, otomobilde bulunan Selami Çalışkan ve Ercan Aktaş yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA