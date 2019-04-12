Bolu Belediyesinden 50 Suriyeli'nin Yardım Aldığı Ortaya Çıktı

Göreve başlar başlamaz belediyenin mültecilere yaptığı yardımları kesen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özkan'ın, "Milyar dolarlar Suriyelilere gidiyor. Çocuklarımızın rızkı Suriyelilere harcanıyor" açıklamasına rağmen Bolu Belediyesi'nin sadece 50 mülteciye yardım ettiği ortaya çıktı.

"BÜTÇEMİZDEN TEK KURUŞ YARDIM YAPILMAYACAKTIR"

Sosyal medyadan kendine yapılan eleştirilere "Tekrarlıyorum ben başkan olduğum sürece, yatağa aç giren vatandaşlarımız var iken, Bolu da Türk halkının vergilerinden oluşan bütçemizden, Suriyelilere bir tek kuruş yardım yapılmayacaktır" cevabını verdi.

VALİ'DEN ÖZKAN'A TEPKİ

Özkan'ın nefret söylemine Bolu Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten tepki geldi. Vali Ümit, Özcan'ın adını vermeden Türk vatandaşları ile yabancı misafirleri karşı karşıya getirebilecek sözler sarf edildiğini söyledi. Adeta toplumu birbirine düşürmek istercesine birilerinin hakkının birilerine veriliyormuş gibi birtakım söylemler ortaya atıldığının görüldüğünü dile getiren Ümit, "Hiç kimsenin hakkı hiç kimseye verilmemektedir" dedi.

"SADECE 2 BİN SURİYELİ VAR"

Ümit, Suriyeliler üzerinden de hareket edildiğini belirterek, "Bizde 11 bin 918 yabancı var. Bunlardan sadece 2 bin 379 kişi var Suriyeli. Suriyeli misafirlerle diğerlerine uygulanan kriterler arasında hiçbir fark yok. Gerek Suriyeli gerekse Irak ve benzeri ülkelerden birçok insan var" ifadelerini kullandı.

"FAKİRLİK KRİTERLERİ AYNI"

"Bunlar herhangi bir yardım talebi ile valiliğimize geldiklerinde veya kaymakamlıklara gittiklerinde bunlarla ilgili olarak sosyal inceleme yapılır" diyen Vali Ümit, şöyle devam etti: "Bunlar gerçekten fakir mi, değil mi? Bu tespit edilir. Bu fakirlik kriterleri bizim vatandaşlarımıza uygulanan kriter ile aynı."

"YEREL BÜTÇE İLE İLGİSİ YOK"

"İncelemeler sonucunda fakir oldukları konusunda kanaat verilirse bunlarla ilgili karar verilir. Yabancılarla ilgili olarak verilen karar Kızılay'a gönderilir. Bunların kendi isimlerine çıkartılan karta para yatırılır. Bu paraların kaynağı, Birleşmiş Milletler Gıda Fonu'dur. Ödemelerle ilgili TBMM, genel ya da yerel bütçelerin bir alakası yoktur."

KUR'AN'A EL BASARAK GÖREVE BAŞLAMIŞTI

Bolu'da Belediye Başkanlığına seçilen Tanju Özcan, devir teslim töreninde Kur'an-ı Kerim'i öpüp görevine başlamıştı.