Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan tepki çeken çıkış: Koronadan ölenlerin çoğu bir ayağı çukurda insanlardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan tepki çeken çıkış: Koronadan ölenlerin çoğu bir ayağı çukurda insanlardı

Kentteki yerel basın temsilcileri ile bir araya gelen Bolu Belediye Başkan Tanju Özcan, koronadan ölenlerin yaş ortalamasına vurgu yapmak isterken "Ölenlerin büyük çoğunluğu bir ayağı çukurda olan insanlardı" şeklinde bir ifade kullandı.

12.09.2020 11:52 | Son Güncelleme: 12.09.2020 12:01

Bolu Belediye Başkan Tanju Özcan'ın ildeki korona vakalarını değerlendirdiği toplantıda "Ölenlerin çok büyük çoğunluğu bir ayağı çukurda olan insanlardı" ifadelerini kullandı. Özcan'ın bu sözleri büyük tepki çekti.

Bolu'daki yerel basının temsilcileri ile önceki gün bir araya gelen Tanju Özcan, yapmış olduğu çıkışla koronadan yakınlarını kaybedenlerin acılarını tazeledi. Gazetecilerin, "Koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden insanların defin işlerini mezarlık işleri müdürlüğü yapıyor. Kaç kişi defnedildiğine dair bir rakam paylaşabilir misiniz?" sorusu üzerine Özcan "Son olarak bir rakam alamadım ama herhalde valiliğin mi bir açıklaması vardı. Yerel basında okudum 40 civarında diye" şeklinde konuştu.

"ÖLENLERİN ÇOĞU BİR AYAĞI ÇUKURDA OLAN İNSANLARDI"

Açıklamasının devamında koronadan yaşamını yitirenlerin yaş ortalamasına vurgu yapmak isteyen Özcan, "Yani şöyle söyleyeyim ölenlere baktığınızda, büyük bir çoğunluğu başka hastalıktan muzdarip olan, yaşı da oldukça ileri yaşta olan kişiler. Yani ölenlerin büyük çoğunluğu bir ayağı çukurda olan insanlardı" ifadelerini kullandı.

Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan tepki çeken çıkış: Koronadan ölenlerin çoğu bir ayağı çukurda insanlardı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Binali Yıldırım Emmanuel Macron Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Fatih Artman Ferhat Göçer Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Eylül Bakan İzmir Antalya
Şu an buradasınız: Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan tepki çeken çıkış: Koronadan ölenlerin çoğu bir ayağı çukurda insanlardı - Bolu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 12:20:53. #1.15#
title