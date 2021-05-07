BOLU AVDA DEHŞETE 3 BİN LİRA PARA CEZASI
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BOLU AVDA DEHŞETE 3 BİN LİRA PARA CEZASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'da, ormanlık alanda vurarak yaraladığı domuzların üzerine köpeklerini salarak görüntüleri sosyal medyada paylaşan Erhan K.?ye 3 bin lira para cezası verildi.

BOLU'da, ormanlık alanda vurarak yaraladığı domuzların üzerine köpeklerini salarak görüntüleri sosyal medyada paylaşan Erhan K.?ye 3 bin lira para cezası verildi.

Bolu'da, ormanlık alanda avlanan Erhan K. vurduğu domuzların üzerlerine köpeklerini saldığı anları sosyal medyada paylaştı. Bazı görüntülerde 10'un üzerinde köpek, yaralanan domuza saldırarak ısırdı. Can çekişen domuzları köpeklerin ısırdığı anların sosyal medyada yayınlanmasının ardından tepkiler oldu. Bunun üzerine Erhan K. görüntüleri hesabından kaldırdı.

Videoları kaydeden duyarlı vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bildirdi. Ekipler, Erhan K.?ye 'Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet' suçundan 3 bin lira para cezası uyguladı.

BOLU AVDA DEHŞETE 3 BİN LİRA PARA CEZASI
BOLU AVDA DEHŞETE 3 BİN LİRA PARA CEZASI
BOLU AVDA DEHŞETE 3 BİN LİRA PARA CEZASI
BOLU AVDA DEHŞETE 3 BİN LİRA PARA CEZASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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