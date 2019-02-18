Bolu Adliyesi'nde Hükümlülerin Ürettiği Ürünler Mağazada Satılacak

Bolu Adliyesi'nde, Bolu T Tipi Açık Cezaevi ile farklı cezaevlerindeki hükümlülerin iş yurtlarında el emekleriyle yaptıkları ürünlerin piyasa fiyatının altında satışa sunulduğu 'İşyurtları Kurumu Satış Mağazası' düzenlenen törenle açıldı.

Bolu T Tipi ve çeşitli illerdeki bazı cezaevleri içerisinde oluşturulan atölyelerde üretilen ve Türkiye'nin dört bir yanına gönderilen ürünlerin yer aldığı satış mağazasının açılış törenine Bolu Valisi Ahmet Ümit, Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Murat Atan, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, 2'inci Komando Tugay Komutan vekili Albay Ümit Koçak, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, protokol üyeleri, hakim ve savcılar ile adliye çalışanları katıldı.

Törende konuşan Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel eğitim materyallerinin Bolu'da üretildiğini belirterek, Bolu Açık Cezaevinde mobilya atölyesi, park ve bahçe mobilyaları, sedef atölyesi ve fırın iş koluyla kantin ve çay ocakları ile temizlik iş kolu var. 3 bin metrekarelik mobilya atölyesinde 10 personelimizin yanı sıra işlerin yoğunluğuna göre 60 ila 100 arasında hükümlü burada çalışıyor. Özellikle son dönemde Milli Eğitim Bakanlığıyla yaptığımız protokol gereği özel eğitim materyalleri ürettik. Bu ülke çapında çok büyük bir karşılık buldu. Bu üretime önümüzdeki süreçte devam edeceğiz. Biz buradaki hükümlülere biz aynı zamanda iş kazandırmış oluyoruz. Cezaevinden tahliye olduktan sonra ellerinde meslekleri oluyor. Aynı zamanda her hükümlümüze bakanlıkça belirlenen miktarlarda ücret ödeniyor, sağlık sigortaları yapılıyor ve yıllık kar payı veriliyor. dedi.

Cezaevlerinde üretilen malzemelerin birçok kurumun ihtiyacını karşıladığını vurgulayan Vali Ahmet Ümit ise şöyle konuştu

'Yakın geçmişten itibaren özellikle açık cezaevlerinde çok güzel çalışmalar oluyor. Çok güzel ürünler üretiliyor. Bunlar aynı zamanda hem tutukluların meslek sahibi olmalarını sağlıyor. Diğer taraftan da birçok kurumun ihtiyaçlarının daha uygun fiyatlarla karşılanmasını sağlıyor. Özellikle rekabet ortamında böyle bir açılışın aynı zamanda haksız rekabetle mücadele de önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum

Konuşmaların ardından Vali Ümit ve protokol üyeleri tarafından satış mağazasının açılışı yapıldı. Ümit ve beraberindeki protokol üyeleri ayakkabıdan çantaya, sucuktan peynire kadar birçok ürünün yer aldığı satış mağazasını gezerek ürünleri inceledi.

Kaynak: DHA