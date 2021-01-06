Bologna - Udinese İtalya Serie A maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
06.01.2021 10:40 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:19
Serie A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Bologna - Udinese maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
Serie A'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Bologna - Udinese maçıdır. Peki Bologna - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
BOLOGNA - UDİNESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Bologna - Udinese maçı 6 Ocak Çarşamba günü saat 17:00 'da başlayacaktır.
BOLOGNA - UDİNESE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Bologna - Udinese maçını Bein Sports beIN Connect Web kanalından izleyebilirsiniz.
BOLOGNA - UDİNESE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Renato Dall'Ara Stadyumu, Bologna'da oynanacak.