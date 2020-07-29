İnvaziv olmayan yöntemler bölgesel zayıflamayı mümkün kılıyor Bölgesel zayıflama, bölgesel kiloları ile başı dertte olan herkesin hayalidir. Aslında istenilen bölgeden kilo vermek diye bir durum tek başına diyet ile mümkün olmayabilir. Kolay ulaşılabilir, pratik, cerrahi işlem gerektirmeyen ve daha konforlu olan invaziv olmayan yöntemler ise son zamanlarda yüz güldüren sonuçlar sağlayabiliyor.

Diyet ya da egzersiz ile birlikte kilo kaybı sağlansa da istenilen bölgeden incelme mümkün olmayabilir. Bu durumda estetik dünyası invaziv ya da invaziv olmayan yöntemler ile devreye girer. İnvaziv olarak yani cerrahi işlem gerektiren, liposuction gibi yöntemler konforlu olmayan ve uzun ömürlü olmayan yöntemler sayılabilir. Bunun dışında kolay ulaşılabilir, pratik, cerrahi işlem gerektirmeyen ve daha konforlu olan invaziv olmayan yöntemler son zamanlarda yüz güldüren sonuçlar sağlayabiliyor.

MAXILIPO YÖNTEMİNİ DENEYİN

Beden tipiniz, doğuştan sahip olduğunuz anatomik özelliklere sahip olarak gelişir. Beden tipiniz bölgesel kilo alımınız için ilk belirteçtir. Bunun yanı sıra sporun hayatınızda olmaması, kontrolsüz yemek yeme, yediğiniz besinlerin içerikleri de bölgesel kilo almanız için bir etkendir. Kilo alımını önlemek için invaziv olmayan yöntemler cerrahi yöntemlerin aksine daha agresif ve uzun ömürlü sonuçlar vermektedir.

Bu yöntemler tek başına yağ dokularının küçülmesinde ve vücudun yağ yakmasında yeterli olmaz. Doğru beslenme, doğru egzersiz ve güvenilir bir invaziv olmayan yöntemle desteklendiğinde bölgesel incelme sağlayabileceğimiz bir tedavi yolu çizilebilir. İnvaziv olmayan bölgesel zayıflama yöntemlerinden biri olan maxilipo yöntemi, tripolar radyo frekans uygulaması yardımı ile deri üzerinde ısı 41-43 derecelere güvenli bir şekilde çıkarılarak, deri altında bu ısının 50 derece civarında hissedilmesi sağlanır. Böylece bu bölgede su moleküllerinin harekete geçmesi ile bölgesel zayıflama için gerekli olan yağ hücresinden kilo verme mümkün hale getirilir.

8-12 SEANS ARALIĞINDA UYGULANIR

Maxilipo uygulaması 8-12 seans aralığında uygulanır. Uygulanan bölgeler bel çevresi, kol altı, sırt, gıdı, kalça, basen, üst bacak veya ayak bilekleridir. Bölgesel zayıflama için önemli olan kilo verme değil o bölgelerde yağ miktarında ciddi azalmalara bağlı beden değişimidir. Diyet-egzersiz-medikal uygulamalar bölgesel incelmenin üçlü sacayağıdır. Bunlardan biri eksik kalırsa istenilen sonuca ulaşılamayabilir. Çünkü yağ hücresinin yüksek oranda küçülmesini hedefleyen uygulamalar esnasında beslenme biçimi büyük önem taşımaktadır.

Maxilipo yöntemi uygulanan bölgede diğer bölgelere göre daha fazla incelme sağlanır. Bunun sonucunda da eşitlenen ve düzgün orantılı bir beden ortaya çıkar. Diyet düzeni ile kilo veriyor, uygulama ile istediğimiz bölgeyi daha fazla küçültüyor ve egzersiz ile kilo veriminizi desteklerken kas kütlesini şekillendirerek daha ince bir görünüme kavuşuyoruz.

Bölgesel incelmek veya bölgesel zayıflama sanıldığı gibi mümkün olmayan bir durum değildir. Fakat diyet veya egzersiz ile tek başına oluşmasının mümkün olmadığını söyleyebiliriz. Doğru uygulama, doğru yaklaşım ve değerlendirme ile hayalinizde olan bambaşka bir bedene merhaba demek düşünülenin aksine mümkündür.