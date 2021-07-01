Boğulma tehlikesi geçiren Ömer, hastanede tedaviye alındı
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Boğulma tehlikesi geçiren Ömer, hastanede tedaviye alındı

Boğulma tehlikesi geçiren Ömer, hastanede tedaviye alındı
Demirören Haber Ajansı / Turgut Dağdeviren - Haberler | Güncel

ORDU'nun Ünye ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Ömer Mustafa Çoban (15), hastanede tedaviye alındı.

ORDU'nun Ünye ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Ömer Mustafa Çoban (15), hastanede tedaviye alındı.

Atatürk Mahallesi sahilinde öğle saatlerinde 3 arkadaşıyla birlikte denize giren Ömer Mustafa Çoban, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Arkadaşları, gözden kaybolan Ömer'e ulaşamayınca polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Su Kazalarını Engelleme Merkezi'ne bağlı ekipler, yapılan çalışmayla Ömer Mustafa Çoban'ı bulup, sudan çıkardı.Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırılan Çoban'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.


Boğulma tehlikesi geçiren Ömer, hastanede tedaviye alındı
Boğulma tehlikesi geçiren Ömer, hastanede tedaviye alındı
Boğulma tehlikesi geçiren Ömer, hastanede tedaviye alındı
Boğulma tehlikesi geçiren Ömer, hastanede tedaviye alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgut Dağdeviren

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