Boğaziçi Üniversitesi kampüsündeki kafe alev alev yandı
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Boğaziçi Üniversitesi kampüsündeki kafe alev alev yandı

20.02.2021 05:31 | Son Güncelleme: 20.02.2021 05:41
Boğaziçi Üniversitesi kampüsündeki kafe alev alev yandı

BEŞİKTAŞ'ta bulunan Boğaziçi Üniversitesi Hisar Kampüsü içerisindeki bir kafe alev alev yandı.

BEŞİKTAŞ'ta bulunan Boğaziçi Üniversitesi Hisar Kampüsü içerisindeki bir kafe alev alev yandı. Yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile söndürüldü. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Boğaziçi Üniversitesi'nin Rumeli Hisarüstü'nde bulunan kampüsündeki bir kafede saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, binanın ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık bir saatte söndürüldü. Daha sonra soğutma çalışması yapıldı. Yangın sonucu kafe kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşma başlatılırken, yangının çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.


Boğaziçi Üniversitesi kampüsündeki kafe alev alev yandı
Boğaziçi Üniversitesi kampüsündeki kafe alev alev yandı
Boğaziçi Üniversitesi kampüsündeki kafe alev alev yandı
Boğaziçi Üniversitesi kampüsündeki kafe alev alev yandı
Boğaziçi Üniversitesi kampüsündeki kafe alev alev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertan KILIÇ

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