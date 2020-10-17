Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı
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Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı

17.10.2020 11:11 | Son Güncelleme: 17.10.2020 11:20
Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı

ERZURUM'da yalnız yaşadığı evinde boğazı kesilerek öldürülen Melek Bulut'un (76) katil zanlısı, sitedeki müteahhit firmada çalışan inşaat işçisi Mustafa Kuvvetli (42) çıktı.

ERZURUM'da yalnız yaşadığı evinde boğazı kesilerek öldürülen Melek Bulut'un (76) katil zanlısı, sitedeki müteahhit firmada çalışan inşaat işçisi Mustafa Kuvvetli (42) çıktı. Bozuk musluğu tamir için eve girdiğini ileri süren Kuvvetli, "Tartıştık, bana küfretti. Ağır hakaret edince ben de öldürdüm" dedi.

Olay, 15 Ekim günü akşam saatlerinde, Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki bir sitede, apartmanın 7'nci katındaki 29 numaralı dairede meydana geldi. Yalnız yaşayan annesi Melek Bulut'tan haber alamayan kızı, komşusunu arayarak yardım istedi. İsmi açıklanmayan kızı da bir süre sonra siteye geldi. Doğal gaz sayacının üzerindeki anahtar ile kapıyı açıp içeri giren Bulut'un kızı, annesini boğazı kesilerek öldürülmüş halde buldu.

İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, yapılan araştırmada kapıda zorlama olmadığını belirledi. İncelemenin ardından Melek Bulut'un cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan otopsinin ardından da yakınlarınca teslim alınan Melek Bulut'un cenazesi, toprağa verildi. Olayla ilgili titiz bir çalışma yürüten polis ekipleri, cinayet şüphelisi olarak sitedeki müteahhit firmada çalışan inşaat işçisi Mustafa Kuvvetli'yi gözaltına aldı. Kuvvetli polisteki sorgusunda, Bulut'u öldürdüğünü itiraf etti. Melek Bulut'un kendisini musluk tamiri için eve çağırdığını iddia eden Mustafa Kuvvetli, "Musluğu tamir ederken tartıştık ve bana küfretti. Ağır hakaretler edince ben de öldürdüm" dedi.

Mustafa Kuvvetli, emniyetteki sorgusunun ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Güvenlik gerekçesiyle polis yeleği ve şapkası giydirilen Kuvvetli'nin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.


Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı
Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı
Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı
Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı
Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Zafer KUMRU

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