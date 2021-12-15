BOĞAZ'DA TANKER ARIZALANDI, GEMİ TRAFİĞİ DURDU (1) - Haberler
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BOĞAZ'DA TANKER ARIZALANDI, GEMİ TRAFİĞİ DURDU (1)

BOĞAZ'DA TANKER ARIZALANDI, GEMİ TRAFİĞİ DURDU (1)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Boğazı'nda Keçilik Koyu mevkiinde makine arızası yaşayan Ahmet Telli adlı tankere müdahale için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-10, Kurtarma-7 römorkörleri ile KEGM-5 botu ve kılavuz kaptan yönlendirildi.

İSTANBUL DHA - İSTANBUL Boğazı'nda Keçilik Koyu mevkiinde makine arızası yaşayan Ahmet Telli adlı tankere müdahale için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-10, Kurtarma-7 römorkörleri ile KEGM-5 botu ve kılavuz kaptan yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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