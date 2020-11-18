Boğaz'da lüks yatta 'sosyal mesafesiz' doğum günü kutlaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Boğaz'da lüks yatta 'sosyal mesafesiz' doğum günü kutlaması

18.11.2020 11:56 | Son Güncelleme: 18.11.2020 13:30

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında müzikli her türlü eğlencenin yasaklanmasına rağmen, İstanbul Boğazı'nda lüks yatta 'Sosyal mesafesiz' doğum günü partisi düzenlendi.

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında müzikli her türlü eğlencenin yasaklanmasına rağmen, İstanbul Boğazı'nda lüks yatta 'Sosyal mesafesiz' doğum günü partisi düzenlendi.

Geçen hafta lüks bir yatta düzenlenen doğum gününün görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Veronica isimli bir kadının 22 yaşına girmesi nedeniyle düzenlenen doğum günü partisi bir yatta yapıldı. Yatın her tarafı balonlarla donatılırken, bir teknenin üzerine dev balona Veronica yazıldı ve lazer gösterisi yapıldı. Partiye katılanlar boğazdan geçerken köprünün altına bir tekneden genç kadının ismi lazer ile yazıldı. Davetliler için hazırlanan bir diğer sürprizde ise dansçı kadınlar çeşitli figürler sergiledi. Doğum günü partisine katılanların maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.

 


Boğaz'da lüks yatta 'sosyal mesafesiz' doğum günü kutlaması
Boğaz'da lüks yatta 'sosyal mesafesiz' doğum günü kutlaması
Boğaz'da lüks yatta 'sosyal mesafesiz' doğum günü kutlaması
Boğaz'da lüks yatta 'sosyal mesafesiz' doğum günü kutlaması
Boğaz'da lüks yatta 'sosyal mesafesiz' doğum günü kutlaması
Boğaz'da lüks yatta 'sosyal mesafesiz' doğum günü kutlaması
Boğaz'da lüks yatta 'sosyal mesafesiz' doğum günü kutlaması
Boğaz'da lüks yatta 'sosyal mesafesiz' doğum günü kutlaması
Boğaz'da lüks yatta 'sosyal mesafesiz' doğum günü kutlaması
Boğaz'da lüks yatta 'sosyal mesafesiz' doğum günü kutlaması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Sapkın FETÖ'cülerden kendini 'Mesih' ilan eden Gülen'e sahte doğum günü kutlaması
Sapkın FETÖ'cülerden kendini 'Mesih' ilan eden Gülen'e sahte doğum günü kutlaması
Hapishanedeki Filistinli tutuklu için nikah töreni ve doğum günü kutlaması yapıldı
Hapishanedeki Filistinli tutuklu için nikah töreni ve doğum günü kutlaması yapıldı
Depremin iki kez 'sarstığı' Meryem'e çadır kentte sürpriz doğum günü kutlaması
Depremin iki kez "sarstığı" Meryem'e çadır kentte sürpriz doğum günü kutlaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ersin Tatar Nikol Paşinyan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kutsi Deniz Seki Şafak Sezer İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Lance Stroll Sergen Yalçın Lewis Hamilton
Tüm Haberler Kaza Kasım Kabine İçişleri Bakanlığı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Boğaz'da lüks yatta 'sosyal mesafesiz' doğum günü kutlaması - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 13:30:16. #1.14#
title