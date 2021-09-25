Boğaz çıkışında kuru yük gemisi ile balıkçı teknesi çarpıştı - Haberler
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Boğaz çıkışında kuru yük gemisi ile balıkçı teknesi çarpıştı

AA / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel
Boğaz çıkışında kuru yük gemisi ile balıkçı teknesi çarpıştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü, Tekirdağ'dan Rusya'ya giden kuru yük gemisinin Boğaz'dan çıkışı sırasında balıkçı teknesiyle çarpışması sonucu su almaya başladığını, olay yerine kurtarma ekiplerinin yönlendirildiğini bildirdi.

TEKİRDAĞ (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü, Tekirdağ'dan Rusya'ya giden kuru yük gemisinin Boğaz'dan çıkışı sırasında balıkçı teknesiyle çarpışması sonucu su almaya başladığını, olay yerine kurtarma ekiplerinin yönlendirildiğini bildirdi.

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tekirdağ'dan Rusya'ya giden 140 metre boyundaki VOLZHSKIY-40 adlı kuru yük gemisinin Boğaz çıkışı yapmaktayken balıkçı teknesiyle çatışması sonucu kılavuz kaptanımız, KIYEM-8 ve KEGM-3 botlarımız, geminin su aldığını bildirmesi üzerine KURTARMA-11 römorkörümüz gemiye yönlendirildi." ifadeleri kullanıldı.

AA / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Son Dakika Haberleri
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