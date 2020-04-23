Boğa burcunda Yeniay 2020 - Yeniay'ın burçlara etkileri neler? Boğa burcunda Yeniay burçları nasıl etkileyecek? Karma Astrolog Aysun Köşker Koç, Boğa burcunda meydana gelen Yeniay'ı ve etkilerini yorumladı. Genel anlamda yanıltıcı etkilerin bulunduğu Yeniay'da yeni kararlar almadan önce iyi düşünülmelidir. Ayrıca, Yeniay'ın olumsuz açısı Dünya'da bir dizi olayın habercisi.

2020 Yeniay'ında burçları neler bekliyor? Dünya genelinde kaosun artabileceği Boğa burcundaki Yeniay'da, iki haftalık süre içerisinde kayıpların artma ihtimali var. Fevri davranış içerisinde olanların işleri ve özel hayatları konusunda sıkıntılar yaşanabilir, sakin ve mantıklı tutum sergilemek faydalı olacaktır. İşte, Boğa burcunda Yeniay ve burçlara etkileri...

23 Nisan 05:26'da Boğa burcunun 3 derecesinde bir Yeniay gerçekleşecek. Yeniay'lar genellikle başlatma enerjisi taşırlar. Haritanın birinci evinde olacağı için; bireysel konular, yedinci ev karşıtlığı nedeniyle de, evlilik ve ortaklı işlerle ilgili yeni gelişmeler ön planda. Ancak Yeniay'da, genel anlamda yanıltıcı etkiler mevcut. Bu nedenle; bekarlar evliliğe yönelik adım atmadan önce iyice düşünürlerse, kendi faydalarına olacaktır. Aynı şekilde ortak işlere yönelmek için de, iyice düşünmekte yarar var. Uranüs kavuşumlu Yeniay, beklenmedik ani olaylara sebep olabilir.

FEVRİ DAVRANIŞLARDAN KAÇININ

Dış görünüşle ilgili değişim isteği artabilir. Aynı zamanda fevri ve dürtüsel davranmaya teşvik edebilir. Özellikle sorumluluklar ağır gelebilir ve kısıtlanmışlık daha çekilmez bir hal alabilir. Ancak bu kavuşumu kendinizi yeniliklere açmak, değişime uyum sağlamak için, bakış açınızı değiştirmeye yönlendirerek, pozitife çevirmek de mümkün. Yeni bir bakış açısıyla; çözüm üreten ve işine değer katanlar istedikleri mevkiye gelebilirler. Fevri davranan çalışanlar ise; yöneticileriyle tartışarak işten ayrılabilirler. Buna engel olabilmek için; akılcı ve stratejik davranmak en doğrusu.

DÜNYA'DA OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR ARTABİLİR

Yeniay'ın gerçekleştiği derecedeki sabit yıldız ve aldığı olumsuz açı nedeniyle; tüm Dünya'da deprem, çatışma, patlama riski yüksek. Ayrıca önümüzdeki iki haftalık sürede; ülkemizdeki kayıpların zirve yapacağını söyleyebiliriz.

Yeniay'ın yükseleninde ise Koç burcu var. Daha atak, girişken ve cesur davranmak mümkün. Biz değil, ben diyebilirsiniz. Bu Yeniay'la fazla özverili olanların, biraz da ben demesini teşvik eden enerjiler mevcut.

YENİAY'DAN EN ÇOK ETKİLENEN BURÇLAR

En çok etki alacaklar; Boğa, Akrep, Kova ve Aslan burcunun ilk on gününde doğanlar olacak. İkinci dereceden etkilenecekler ise; Koç ve Terazi burçlarının ikinci on gününde doğanlar..