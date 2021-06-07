Sepaş Enerji, Bodrum Ticaret Odası ile indirimli elektrik anlaşması imzaladı

Türkiye'nin dört bir tarafındaki oda ve derneklerle iş birliği gerçekleştiren Sepaş Enerji, Bodrum Ticaret Odası ile indirimli elektrik desteği konusunda anlaştı.

Türkiye'nin dört bir tarafındaki oda ve derneklerle iş birliği gerçekleştiren Sepaş Enerji, Bodrum Ticaret Odası ile indirimli elektrik desteği konusunda anlaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sunan Sepaş Enerji, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) zorlu ekonomik koşullarında işletmecilere indirim desteği sunmaya devam ediyor.

Bodrum Ticaret Odası ile imzalanan protokol kapsamında oda üyeleri tüketim profillerine göre yüzde 15'e varan indirim ve 12 ay sabit birim fiyattan faydalanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sepaş Enerji Orta Ölçekli Müşteriler Bölge Müdürü Barış Mekik, salgın döneminde üreticilere ve işletmecilere elektrikte indirimle destek sunduklarını vurgulayarak, "Türkiye'nin farklı noktalarından çok sayıda esnaf ve sanayiciye avantaj sağlayabildiğimiz yeni bir iş birliğine daha başlamak mutluluk verici. İşletmecilerin beklentilerine göre hazırladığımız tekliflerimizle bu süreçte onların en yakınındaki çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş