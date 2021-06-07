Sepaş Enerji, Bodrum Ticaret Odası ile indirimli elektrik anlaşması imzaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sepaş Enerji, Bodrum Ticaret Odası ile indirimli elektrik anlaşması imzaladı

Sepaş Enerji, Bodrum Ticaret Odası ile indirimli elektrik anlaşması imzaladı
Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş - Haberler | Güncel

Türkiye'nin dört bir tarafındaki oda ve derneklerle iş birliği gerçekleştiren Sepaş Enerji, Bodrum Ticaret Odası ile indirimli elektrik desteği konusunda anlaştı.

Türkiye'nin dört bir tarafındaki oda ve derneklerle iş birliği gerçekleştiren Sepaş Enerji, Bodrum Ticaret Odası ile indirimli elektrik desteği konusunda anlaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sunan Sepaş Enerji, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) zorlu ekonomik koşullarında işletmecilere indirim desteği sunmaya devam ediyor.

Bodrum Ticaret Odası ile imzalanan protokol kapsamında oda üyeleri tüketim profillerine göre yüzde 15'e varan indirim ve 12 ay sabit birim fiyattan faydalanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sepaş Enerji Orta Ölçekli Müşteriler Bölge Müdürü Barış Mekik, salgın döneminde üreticilere ve işletmecilere elektrikte indirimle destek sunduklarını vurgulayarak, "Türkiye'nin farklı noktalarından çok sayıda esnaf ve sanayiciye avantaj sağlayabildiğimiz yeni bir iş birliğine daha başlamak mutluluk verici. İşletmecilerin beklentilerine göre hazırladığımız tekliflerimizle bu süreçte onların en yakınındaki çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor
Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, müsilaj sorununun giderilmesi amacıyla Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilin valilik ve belediyelerine 'Türkiye'nin en...
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, müsilaj sorununun giderilmesi amacıyla Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilin valilik ve belediyelerine "Türkiye'nin en...
Kızılay 2021 kurban vekalet fiyatını bin 50 lira olarak belirledi
Kızılay 2021 kurban vekalet fiyatını bin 50 lira olarak belirledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Murat Kurum Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Kenan Doğulu Burak Özçivit Kerimcan Durmaz
Spor Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sepaş Enerji, Bodrum Ticaret Odası ile indirimli elektrik anlaşması imzaladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 19:04:58. #1.14#

title