Bodrum'da yılbaşı partisi kapsamında konserler başladı

Yoğun katılımla gerçekleşen konserin açılışını DJ Ersin Show yaptı. Ersin'in performansıyla eğlenen vatandaşlar daha sonra Ozan Doğulu ve Hera'nın konseriyle keyifli anlar yaşadı. Ayrıca konseri izlemeye gelenlere kar makinesiyle 'yapay kar' sürprizi yapıldı.

Konserin ardından Tutkun, Ozan Doğulu ve Hera'ya plaket takdim etti. 'Happy Love Year' temalı yılbaşı partisi programı DJ ve sanatçıların performanslarıyla her güne bir konser olacak şekilde 3 Ocak'a kadar devam edecek.