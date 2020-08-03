Bodrum'da yaz yağmuru
Şarkıcı Yağmur Akoğlu, Bodrum'da akustik performanslarıyla misafirlerini keyifli vakit geçirecek gecelere imza atıyor
03.08.2020 12:51 | Son Güncelleme: 03.08.2020 13:52
Başarılı şarkıcı Yağmur Akoğlu, İstanbul'dan sonra Bodrum'da da sesiyle kulakların pasını silmeye devam ediyor... Gündoğan'da bulunan Sek Bodrum'da sahne alan başarılı şarkıcı, yeni single'ı& ; "Nefesimle Oynama"yla yaz sezonu boyunca akustik performanslarıyla misafirlerini keyifli vakit geçirecek gecelere imza atıyor.
Kaynak: Snob Magazin