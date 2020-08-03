Bodrum'da yaz yağmuru Şarkıcı Yağmur Akoğlu, Bodrum'da akustik performanslarıyla misafirlerini keyifli vakit geçirecek gecelere imza atıyor

Başarılı şarkıcı Yağmur Akoğlu, İstanbul'dan sonra Bodrum'da da sesiyle kulakların pasını silmeye devam ediyor... Gündoğan'da bulunan Sek Bodrum'da sahne alan başarılı şarkıcı, yeni single'ı& ; "Nefesimle Oynama"yla yaz sezonu boyunca akustik performanslarıyla misafirlerini keyifli vakit geçirecek gecelere imza atıyor.

Kaynak: Snob Magazin