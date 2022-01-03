Bodrum'da 7 köpeğin zehirlendiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı - Haberler
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Bodrum'da 7 köpeğin zehirlendiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Bodrum'da 7 köpeğin zehirlendiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 7 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiasıyla ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı bildirildi.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 7 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiasıyla ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Gümüşlük Mahallesi'nde 7 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü, bazı köpeklerin de hayvanseverlerin müdahalesiyle kurtarıldığı haberlerinin yayımlandığı belirtildi.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca ölen hayvanlarla ilgili çok yönlü adli soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Can dostlarımızla bu dünyayı daha adil paylaşmak zorunda olduğumuzun bilinciyle daha önce de olduğu gibi onlara yapılan her türlü eziyet, işkence ve ölümlerine ilişkin olarak şüpheli veya şüphelilerin tespiti bakımından tüm adli imkanlar seferber edilmiştir. Soruşturma titizlikle devam etmektedir."

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AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri

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