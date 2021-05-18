Bodrum'a yerleşti
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Bodrum'a yerleşti

Bodrum'a yerleşti
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Bir süredir gözlerden uzak olan 37 yaşındaki stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu, sakrum kemiğini kırdı. Önceki gün Gümüşlük'te spor eğitmeni Serdar Yaşık, eşliğinde spor yapan Sakuçoğlu'nun bu halleri objektiflere böyle yansıdı.

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Bodrum'a yerleşen Eliz Sakuçoğlu, önceki gün Gümüşlük'te spor eğitmeni Serdar Yaşık eşliğinde spor yaparken görüntülendi.

Antrenmanın ardından muhabirlerle sohbet eden Sakuçoğlu, geçtiğimiz sene annesiyle Gümüşlük Koyunbaba'ya yerleştiğini söyledi.

4 ay önce sakrum kemiğini kırdığını söyleyen Sakuçoğlu, sağlık durumunun iyi olduğunu sözlerine ekledi ve şöyle dedi: "1.5 sene önce annemle beraber Bodrum'a yerleşip burada yaşamaya başladım. 4 ay önce bir kaza sonrası düşerek sakrum kemiğimi kırdım.

Kendimi yeni toparlamaya başladım, bugün de aylar sonra ilk kez spor yapmaya indim, karşımda sizleri gördüm." Eliz Sakuçoğlu'nun bir süredir işletmeci Semih Ergün'le beraber olduğu biliniyor.

Bodrum'a yerleşti
Bodrum'a yerleşti
Bodrum'a yerleşti
Bodrum'a yerleşti
Bodrum'a yerleşti

Kaynak: Snob Magazin

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