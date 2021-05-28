Bodrum ''Özlem''i bitti

Sunucu Özlem Yıldız, tatil sezonunu Bodrum'da açtı.

Güzel sunucu Özlem Yıldız önceki gün Bodrum Azka Otel'de görüntülendi. Yakın bir kız arkadaşının doğum günü için Bodruma geldiğini söyleyen Yıldız, " Programın bu haftaki çekimlerini tamamladık kıramayacağım bir arkadaşımın doğum günü vardı. Bu mutlu gününde onu yalnız bırakmak istemedim uçağa atlayıp Bodruma ona sürpriz yapmaya geldim, gelmişken de bir iki gün dinleneceğim" dedi.

Tek başına şezlongta güneşlenen Yıldız oğlu Demir ile mesajlaşıp görüntülü konuştu, Temmuz ayında okulların tatile girmesiyle oğluyla birlikte uzun bir tatile geleceğini söyleyen sunucu bir ara denize girmeye karar verdi ama suyun soğuk olduğunu fark edince sudan çıktı. Güzel sunucu fit fiziğiyle de dikkatleri üzerine çekti.

Kaynak: Snob Magazin