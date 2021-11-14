Böbrekleriyle kızlarını hayata bağladılar

AKSARAY (DHA) - AKSARAY'da 5 çocuklu Fadime (71) ve Murtaza Göktaş (74) çifti, böbrek yetmezliği çeken kızları Rukiye Göktaş (43) ile Cennet Serin'e (47) 2 yıl arayla böbreklerini bağışladı. Baba Murtaza Göktaş, "Biz kızlarımıza böbrek veren fedakar bir aileyiz. Bu sayede evlatlarımızı kurtardık. Küçük kızım Rukiye ile beraber yaşıyoruz. Cennet de yurt dışında yaşıyor. Halkımız inadı bırakıp çocuklarına ve yakınlarına bağışçı olsunlar" dedi.

Fadime ve Murtaza Göktaş çiftinin üçüncü çocuğu Cennet Serin'e, 20 yıl önce kronik böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Cennet 'in ilaçla tedavisine devam eden aile, 6 yıl önce de mide kanaması geçiren en küçük kızları Rukiye Göktaş 'ın da kronik böbrek hastası olduğunu öğrendi. O yıl Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde kalp kapağı değişen Rukiye Göktaş'ın kronik böbrek yetmezliği ve kalp hastalığıyla mücadele ederken çok acı çektiğine şahit olan baba Murtaza Göktaş, bağışçı olmaya karar verdi. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Organ Nakli Merkezi'ne gelen baba- kızın doku uyumu olduğunun belirlenmesi üzerine böbrek nakline karar verildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Murtaza Göktaş'ın bir böbreği, 26 Şubat 2016'da kızına nakledildi. Ailenin diğer kızları Cennet Serin'in de nakil olması gerektiği söylenince bu kez anne Fadime Göktaş 2018 yılında kızına verici olmak istedi. Aynı üniversitenin Organ Nakli Merkezi'nde yapılan testlerde, anne ile kızın doku uyumu tespit edilince nakle karar verildi. Fadime Göktaş'ın bir böbreği, Cennet Serin'e başarıyla nakledildi.