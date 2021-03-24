Böbrek taşı sancısı Cibuti'den Türkiye'ye getirdi!
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Böbrek taşı sancısı Cibuti'den Türkiye'ye getirdi!

24.03.2021 12:47 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:06
Böbrek taşı sancısı Cibuti'den Türkiye'ye getirdi!

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Bülent Erkurt, Cibutili hastayı sağlığına kavuşturdu.

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Bülent Erkurt, Cibutili hastayı sağlığına kavuşturdu. "Yıllardır yaptığımız her yatırım, aldığımız her eğitim, geliştirdiğimiz her yeni tedavi yöntemi Avrupa başta olmak üzere bölge ülkeleri tarafından yakından takip ediliyor" diyen Doç. Dr. Erkurt, sözlerini şöyle sürdürdü: "Son olarak Cibuti'den bir hastamızın 2,1 cm çapındaki böbrek taşını kırdık. Ameliyatsız operasyon aynı gün tamamlandı. Sağlığına kavuşan hastamızı aynı gün taburcu ederek ülkesine gönderdik."

Böbrek ve doku bütünlüğü bozulmadan yapılan operasyonun hastaya büyük konfor sağladığını söyleyen  Erkurt, şunları söyledi: "Cerrahi kesi olmadan yapılan operasyon her hastaya özel olarak hazırlanan bir tedavi süreci ile uygulamaya konulur. Cibutili hastamızın böbrek taşı ülkesinde şok dalgaları ile kırılamamış. 2 yıl önce bir yakınına aynı işlemi yapmışız. O da bu nedenle ülkemizi tercih etti. Taş boyutu 2,1 cm ama mesafe 5700 kilometre! Tedavisi aynı gün bitti. Ülkesine taşsız olarak döndü. Taş, lazer enerjisi ile kırıldı.  Kullandığımız bu teknoloji sayesinde daha büyük taşları daha hızlı sürede kolayca öğüterek, hastaların normal hayatlarına kısa sürede dönmelerini sağlıyoruz."

Kaynak: Hürriyet

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