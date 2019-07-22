BM ve Ürdünlü yetkililer bölgesel krizleri görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Başkanı Maria Fernanda Espinosa Garces, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bölgesel krizleri ve çözüm çabalarını görüştü.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BM Genel Kurulu Başkanı Garces ile Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi'nin başkent Amman'da bir araya geldiği belirtildi.

İkilinin, bölgesel gelişmeleri ve bölgedeki krizlerin çözümü noktasındaki çabaları ele aldığı aktarıldı.

Görüşmede, Ürdün ile BM arasındaki iş birliğinin etkinliği ve bunun bölgesel krizlerin sonuçlarıyla başa çıkmanın yanı sıra bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanması üzerindeki etkilerinin önemine vurgu yapıldı.

Safedi ile Garces, Ürdün ile BM arasındaki ortaklığı derinleştirmenin yanı sıra BM Genel Kurulu ile Ürdün arasındaki koordinasyonu artırma çalışmalarına devam edileceğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) gerekli desteğin sağlanmasına karşı çıkan ve barışçıl çabaları sekteye uğratan tehlikeler konusuna yoğunlaşılan görüşmede, Suriye ve mülteci krizinin yanı sıra Yemen ve Libya'daki durum ve terörle mücadele konularının da ele alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA