Son Dakika: BM, Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye'ye verilen desteğin artırılması çağrısı yaptı
Son dakika: Türkiye mültecilere sınırlarını açmasının ardından Suriyeli mülteciler Yunanistan ve Bulgaristan sınırına dayandı. BM ise Türkiye'ye mülteci desteği artmalı çağrısı yaptı.
28.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:54
İdlib'de 33 askerimizin şehit olmasının ardından Türkiye, Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere müdahale edilmeyeceğini açıkladı. BM ise "Türkiye'ye mülteciler konusunda destek artmalı" çağrısında bulundu.
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Kaynak: AA