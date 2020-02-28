Son Dakika: BM, Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye'ye verilen desteğin artırılması çağrısı yaptı
FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı
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Son Dakika: BM, Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye'ye verilen desteğin artırılması çağrısı yaptı

Son dakika: Türkiye mültecilere sınırlarını açmasının ardından Suriyeli mülteciler Yunanistan ve Bulgaristan sınırına dayandı. BM ise Türkiye'ye mülteci desteği artmalı çağrısı yaptı.

28.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:54
Son Dakika: BM, Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye'ye verilen desteğin artırılması çağrısı yaptı

İdlib'de 33 askerimizin şehit olmasının ardından , Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere müdahale edilmeyeceğini açıkladı. BM ise "Türkiye'ye mülteciler konusunda destek artmalı" çağrısında bulundu.

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Kaynak: AA


Haber Videosu

: BM, Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye'ye verilen desteğin artırılması çağrısı yaptı
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