Son dakika haberi... BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gine Cumhurbaşkanı Conde'nin serbest bırakılması çağrısı
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Son dakika haberi... BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gine Cumhurbaşkanı Conde'nin serbest bırakılması çağrısı

Son dakika haberi... BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gine Cumhurbaşkanı Conde'nin serbest bırakılması çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberleri... Gine'de darbeci askerler tarafından Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin gözaltına alınmasının ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Başkan Alpha Conde'nin derhal serbest bırakılmasını talep ediyorum" dedi.

Gine'de darbeci askerler tarafından Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin gözaltına alınmasının ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Başkan Alpha Conde'nin derhal serbest bırakılmasını talep ediyorum" dedi.

Batı Afrika ülkesi Gine'nin başkenti Konakri'de cumhurbaşkanlığı sarayının çevresinde silah seslerinin duyulması ve askerlerin görülmesinin ardından darbe yapıldığı bildirilmiş, darbenin başında ise eski Fransız lejyoneri Albay Mamady Doumbouya liderliğindeki seçkin bir ulusal ordu birliğinin olduğu açıklanmıştı.

Gine devlet televizyonu RTG'de canlı yayında darbe açıklaması yapan Doumbouya, Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin gözaltına alındığını, hükümetin feshedildiğini, anayasanın askıya alındığını ve sınırların kapatıldığını bildirdi. Doumbouya ayrıca, en kısa sürede yeni bir anayasa hazırlanması ve geçiş hükümeti kurulması için çalışmaların başlayacağını açıklamıştı.

Doumbouya'nın darbe açıklaması sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Birleşmiş Milletler (BM) Antonio Guterres, "Gine'deki durumu çok yakından takip ediyorum. Hükümetin silah zoruyla ele geçirilmesini şiddetle kınıyor ve Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin derhal serbest bırakılmasını talep ediyorum" dedi.

Savunma Bakanlığı darbe iddialarını reddetti

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise isyancı güçler tarafından cumhurbaşkanlığı sarayına yönelik bir saldırının bastırıldığı duyurularak, "Sadık ve cumhuriyetçi güvenlik güçleri tarafından desteklenen cumhurbaşkanlığı muhafızları tehdidi kontrol altına aldı ve saldırgan grubu püskürttü. Düzen ve barışı sağlamak için güvenlik ve tarama operasyonları devam ediyor" denildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Conde, 18 Ekim 2020'de 3'üncü kez cumhurbaşkanı seçilmişti. - CONAKRY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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