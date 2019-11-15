BM, Bolivya'daki siyasi krize barışçıl çözüm için temsilci gönderecek

15.11.2019 01:58 | Son Güncelleme: 15.11.2019 01:58

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Bolivya'daki seçimler ve ardından Evo Morales'in devlet başkanlığı görevinden istifasıyla başlayan siyasi krize barışçıl çözüm bulma çabalarını desteklemek için bir temsilci gönderecek.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Bolivya'daki siyasi krize ilişkin değerlendirmede bulundu.

Genel Sekreter Guterres'in, Bolivya'daki gelişmelerden derin endişe duyduğunu, tüm taraflara şiddetten kaçınma ve maksimum itidal gösterme çağrısında bulunduğunu belirten Dujarric, ülkedeki siyasi krize barışçıl çözüm bulma çabalarını desteklemek için Bolivya'ya bir BM temsilcisinin gönderileceğini söyledi.

Dujarric, Bolivya'ya daha önce Kolombiya, Gürcistan, Afganistan, Burundi ve Guatemala'da özel temsilci olarak görev yapan Jean Arnault'ın gönderileceğini ifade etti.

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet, seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Tartışmalı seçim sonuçlarının ardından günlerdir seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısının ardından görevi bırakmış, süreci "darbe" olarak niteleyen ve tepki gösteren Meksika'nın iltica teklifini kabul etmesinin ardından da bu ülkeye gitmişti.

Muhalif Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez, Morales'in liderliğini yaptığı parti Sosyalizm Hareketi (MAS) mensuplarının katılmaması nedeniyle çoğunluğun sağlanamadığı oturumda, ülkenin geçici devlet başkanı ilan edilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Morales'in muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları ve ordunun baskısıyla istifa etmesinin ardından, Anez'in geçici devlet başkanlığına getirilmesinden memnuniyet duyduklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA